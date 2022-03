Jornalero denuncia que fue torturado por policías estatales

CIUDAD VALLES. -Un joven que dijo dedicarse al corte de caña, interpuso una denuncia en contra de elementos de la Policía Estatal, quienes supuestamente lo privaron de la libertad y golpearon.

El afectado se llama Juan de Dios, y vive por el rumbo del fraccionamiento Norte Residencial, pero hasta la tarde del miércoles se encontraba internado en una clínica de esta ciudad, pues tenía múltiples lesiones en varias partes del cuerpo.

Según el muchacho, la noche del martes cuando caminaba por la banqueta del bulevar México-Laredo, cerca del puente ferroviario a desnivel conocido como Puente Negro, fue interceptado por elementos de la Fuerza Metropolitana Estatal, quienes le dijeron que le iban a hacer una revisión de rutina.

Los uniformados le quitaron su teléfono celular y se lo revisaron, luego le colocaron las esposas y lo subieron a la patrulla, "yo les dije que por qué me iban a llevar, si no me habían encontrado nada, y ellos dijeron que porque yo era de la guardia o trabajaba por la mañana".

Juan dijo que no lo llevaron a la comandancia, sino a una zona despoblada, donde había mucho monte, ahí lo bajaron y lo pusieron contra la patrulla, luego uno de los policías sacó un trozo de madera grueso y grande, y le pidió que dijera en qué vehículos se movían "esos weyes", "yo le dije que no sabía de qué estaba hablando, que cómo le iba a decir algo que no sabía, y me empezó a pegar con ese pedazo de madera, y me decían que me iban a matar si no le decía lo que quería".

El afectado añadió que luego de un rato lo soltaron, y le dijeron que corriera y no volteara, porque le iban a disparar.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la clínica para recibir su denuncia, pero además sus familiares acudieron esa misma tarde a las instalaciones de la Séptima Delegación, para formalizar la querella.