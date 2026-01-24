Jornalero es apuñalado durante una reyerta

ÉBANO.- Un hombre fue apuñalado durante una riña que ocurrió en la colonia El 21 y fue trasladado de emergencia a un hospital.

El afectado se llama Benito Díaz, vecino de ese mismo sector, quien la noche del jueves fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que iniciaron la pelea. Tampoco se sabe la identidad de las personas involucradas ni del agresor.

Benito presentaba una herida en el abdomen del lado derecho y, debido a su gravedad, fue llevado de inmediato al Hospital Básico Comunitario, pero posteriormente fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles.

La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer este hecho y dar el responsable.