Jornalero es encerrado por abuso sexual

Personal de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra del jornalero Nicolás "N", señalado como probable responsable del delito de abuso sexual calificado, en agravio de una persona menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

La detención se derivó de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, lo que permitió al agente del Ministerio Público integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Durante el proceso, se recabaron diversos datos de prueba y se realizaron entrevistas, mismos que fueron expuestos ante un Juez de control, quien libró el mandato judicial.

Una vez obtenida la orden de aprehensión, elementos de la PDI implementaron acciones operativas para localizar al imputado, logrando su ubicación en la localidad de Los Nazarios, perteneciente al municipio de Villa de la Paz.

En el sitio, Nicolás "N" fue informado del motivo de su detención y se le dio lectura a los derechos que le asisten.

Posteriormente, el detenido fue trasladado para su certificación médica y después ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.