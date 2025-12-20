logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Joven en motocicleta enfrenta a policías

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Joven en motocicleta enfrenta a policías

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un joven por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, el arresto se realizó en la colonia Fracción Rivera en labores destinadas a prevenir la comisión de ilícitos.

Durante un recorrido sobre la calle Reforma Agraria, en la colonia mencionada, los agentes municipales notaron que un individuo conducía a exceso de velocidad y de forma temeraria, por lo que le dieron alcance para señalarle la debida sanción.

Luego de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Ángel "N" de 18 años, quien mostró una actitud agresiva, por lo que se consultó el estatus legal de su motocicleta marca Vento Nitrox 250, la cual no contaba con reporte de robo.

Enseguida se le informó que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, asegurando su vehículo y trasladándolo a una pensión, mientras que el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente en la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central
Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central

Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central

SLP

Rubén Pacheco

Los policías penitenciarios están sometidos a una carpeta de investigación, explicó Jesús Juárez Hernández

Si te amenazan, cuelga de inmediato, alerta la SSPC
Si te amenazan, cuelga de inmediato, alerta la SSPC

"Si te amenazan, cuelga de inmediato", alerta la SSPC

SLP

Pulso Online

Emite la Policía Cibernética recomendaciones para prevenir la extorsión y el secuestro virtual

Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos
Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

SLP

Redacción

Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí
Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí

Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí

SLP

Redacción

Muere hombre de 53 años en choque durante la madrugada