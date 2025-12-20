Joven en motocicleta enfrenta a policías

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un joven por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, el arresto se realizó en la colonia Fracción Rivera en labores destinadas a prevenir la comisión de ilícitos.

Durante un recorrido sobre la calle Reforma Agraria, en la colonia mencionada, los agentes municipales notaron que un individuo conducía a exceso de velocidad y de forma temeraria, por lo que le dieron alcance para señalarle la debida sanción.

Luego de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Ángel "N" de 18 años, quien mostró una actitud agresiva, por lo que se consultó el estatus legal de su motocicleta marca Vento Nitrox 250, la cual no contaba con reporte de robo.

Enseguida se le informó que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, asegurando su vehículo y trasladándolo a una pensión, mientras que el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente en la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

