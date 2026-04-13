Joven en motoneta resulta herida tras choque en Valles

CIUDAD VALLES.- Una joven que conducía una motoneta por la avenida Universidad se estrelló contra una camioneta que se atravesó a su paso, y resultó lesionada.

El percance se suscitó la mañana de este lunes, en el cruce con la calle Pico de Orizaba, en la colonia Bellavista, donde los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a una joven de unos 20 años de edad.

La joven era la conductora de una motoneta Italika azul y, momentos antes, circulaba con dirección de la Comisión Federal de Electricidad hacia el cuartel militar.

Sin embargo, de la colonia Bellavista salió una camioneta Ford Escape gris, conducida por una mujer, quien chocó contra la motociclista.

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La presunta causante del accidente se retiró del lugar a pie, pero enseguida llegó un familiar y se comprometió a pagar los gastos médicos y los daños materiales.

Los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la lesionada y la trasladaron a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.