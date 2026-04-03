Joven muere ahogado y otro está grave en colonia Los Vargas

Un joven de 25 años perdió la vida por ahogamiento y otro más resultó gravemente herido, luego de un incidente registrado la tarde de este jueves en la colonia Los Vargas, al norte de la ciudad.

Incidente en estanque al norte de la ciudad

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron después de las 17:00 horas, cuando una persona que se encontraba cerca de un estanque escuchó gritos y un llamado de auxilio. Al aproximarse al lugar, logró rescatar a uno de los jóvenes que aún se encontraba con vida, aunque en estado delicado, y posteriormente sacó a otro, quien ya no presentaba signos vitales.

Acciones de la autoridad y diligencias

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras el reporte a las autoridades, al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena.

Minutos más tarde, arribaron agentes de la Policía de Investigaciones, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El joven que fue rescatado con vida fue trasladado de urgencia para recibir atención médica especializada, reportándose su estado de salud como grave. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas.