Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa

Un joven de apenas 22 años de edad, se lanzó al vacío desde lo alto de la cortina de la Presa de San José, perdiendo la vida de forma inmediata sin que nadie pudiera hacer algo para ayudarlo ya que cayó sobre el cuarto de la válvula central.

El lamentable hecho tuvo lugar cerca de las once de la mañana de este domingo, en que el joven subió a la cortina de la presa y empezó a caminar por la parte superior; no obstante, en determinado momento ya cuando iba a la mitad se subió a la contención de cantera ornamental y sin que nadie lo evitara se lanzó hacia el vacío desde una altura aproximada de 32 metros.

En la caída, el joven acabó sobre el techo del cuarto de la válvula central ocasionándose fracturas y demás lesiones en todo el cuerpo, por lo que tuvo una muerte de manera instantánea y cuando arribaron los cuerpos de ayuda ya nada pudieron hacer.

Elementos de Protección Civil Municipal llegaron a realizar tareas de rescate del cuerpo, utilizando para ello cuerdas y una camilla, para que posteriormente personal de Servicios Periciales dieran la fe correspondiente y se le trasladara al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares y que se le diera la sepultura correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Moisés de 22 años de edad, del cual se desconoce el motivo que tuvo para atentar contra su vida, por lo que las autoridades del Ministerio Público ya realizan las diligencias legales.