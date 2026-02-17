logo pulso
Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Joven pierde la vida al sufrir un accidente en moto

Chocó contra una camioneta en el tramo carretero Puerto de Guaymas-Rascón

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
Joven pierde la vida al sufrir un accidente en moto

CIUDAD VALLES.- Un joven que circulaba en motocicleta falleció luego de chocar contra una camioneta en el tramo carretero Puerto de Guaymas-Rascón.

El accidente sucedió este domingo por la tarde, cuando Arturo Chavarría Pérez, de 21 años de edad, vecino de la localidad de Los Remedios contiguo a Palo de Arco, circulaba en una motocicleta con dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia la delegación de Rascón.

Sin embargo, en una curva cercana al puente a desnivel de la autopista Valles-Rayón, perdió el control de su unidad, invadió carril y chocó contra una camioneta; por ello salió proyectado y quedó tirado a la orilla de la vía.

El accidente fue reportado al personal de la clínica de Rascón, que de inmediato acudió al auxilio, pero el joven ya no tenía signos vitales.

Posteriormente llegaron policías, quienes acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal.

