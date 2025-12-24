logo pulso
Redacción

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Joven repartidor entregaba "mota" en lugar de comida

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un sujeto que se hacía pasar por repartidor de comida por aplicación y en realidad traía marihuana en su mochila, asegurándole 15 bolsas con el enervante en la colonia Agaves Cuatro, durante patrullajes preventivos.

Durante un recorrido sobre la calle Negrete, en la colonia mencionada, agentes municipales ubicaron a un individuo que transitaba en una motocicleta mientras realizaba labores como repartidor de una aplicación de entrega de comida y que incurría en faltas al Reglamento de Seguridad Vial. Tras acercarse para señalarle la infracción cometida, se identificó como Gerardo "N" de 27 años.

El sujeto mostró una actitud agresiva, por lo que los oficiales aplicaron el debido protocolo de actuación, localizándole 15 bolsas con hierba seca con características físicas de la marihuana.

Al arrestado se le informó que sería detenido por posesión de enervantes y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde quedó a disposición.

