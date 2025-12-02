logo pulso
Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Seguridad

Joven resulta lesionada en volcadura frente a La Florida

Los hechos se suscitaron a 02:30 de la tarde de este martes

Por Redacción

Diciembre 02, 2025 03:07 p.m.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una joven resultó lesionada en choque con volcadura en carretera a Rioverde, a la altura de la Florida .

Los hechos se suscitaron a 02:30 de la tarde de este martes, cuando la conductora de una Toyota circulaba sobre la carretera con dirección a Ciudad Satélite, pero al llegar al kilómetro 251 pierde el control hacia su izquierda, chocando con un árbol y un poste metálico del camellón central.

Después de esto, la camioneta volcó y finalmente quedó con las llantas hacía arriba, obstruyendo el carril central.

Al sitio arribaron Paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes después de valorar a la persona la trasladaron para su atención médica especializada.  

