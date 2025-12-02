Joven resulta lesionada en volcadura frente a La Florida

Una joven resultó lesionada en choque con volcadura en carretera a Rioverde, a la altura de la Florida .

Los hechos se suscitaron a 02:30 de la tarde de este martes, cuando la conductora de una Toyota circulaba sobre la carretera con dirección a Ciudad Satélite, pero al llegar al kilómetro 251 pierde el control hacia su izquierda, chocando con un árbol y un poste metálico del camellón central.

Después de esto, la camioneta volcó y finalmente quedó con las llantas hacía arriba, obstruyendo el carril central.

Al sitio arribaron Paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes después de valorar a la persona la trasladaron para su atención médica especializada.

