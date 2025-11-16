Se acaba vagoneta al estrellarse en contención

Una vagoneta terminó prácticamente inservible luego de chocar contra la contención de concreto de la carretera a Rioverde, esto a la altura de la colonia 21 de Marzo, aunque afortunadamente ninguno de sus ocupantes resultó lesionado.

El reporte sobre el hecho se dio a las doce del día de este sábado, en donde una camioneta Chrysler Town & Country de color gris, se desplazaba sobre los carriles centrales de la citada carretera en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Oriente.

De acuerdo a los hechos, fue a la altura de la calle Zamarripa, en la colonia 21 de Marzo, en donde la conductora perdió el control del volante hacia su izquierda y de esta forma la camioneta chocó de frente contra la contención de concreto, derribando dos tramos de concreto de concreto de la misma.

Luego del hecho, elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento y la camioneta sería enviada a una pensión para que la conductora se hiciera cargo de los daños ocasionados en la contención.

La unidad, de color gris, terminó destrozada de la parte frontal y el golpe afectó tanto la defensa como los faros y parte del motor, por lo que los daños estimaron en alrededor de 20 mil pesos.