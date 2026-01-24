Joven se lesiona una pierna en accidente

TAMUÍN.- Un hombre resultó con lesiones graves en una pierna, luego de chocar con su motocicleta contra una máquina retroexcavadora, en el ejido Nueva Primavera.

El percance sucedió la tarde del jueves, sobre un camino del ejido en mención, por donde un joven circulaba a bordo de su motocicleta.

Se presume que el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que perdiera el control y terminara estrellándose contra el cucharón de una máquina retroexcavadora.

A consecuencia del accidente, el motociclista resultó con una herida grande y profunda en una de sus piernas, quedando tendido a la orilla del camino.

Vecinos del sector reportaron el percance al Sistema de Emergencias 9-1-1, y poco después llegaron al auxilio los Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes tuvieron que llevarlo de emergencia a una clínica de Ciudad Valles.