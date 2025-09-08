Jóvenes tienen percance mortal en Rioverde

RIOVERDE.- Un muerto y dos lesionados dejó como saldo un aparatoso accidente registrado en la carretera libre ‘70, en el tramo Rioverde-Rayón, en donde un automóvil que circulaba a alta velocidad se estampó contra varios árboles y quedó completamente destrozado.

El hecho tuvo lugar la mañana de este domingo cuando el automóvil Nissan Tsuru de color guinda, se desplazaba a alta velocidad por la mencionada carretera.

Fue cerca del kilómetro 125, por el entronque al ejido Miguel Hidalgo, en donde el conductor perdió el control del volante y así el carro se salió de la cinta asfáltica para chocar en forma aparatosa contra varios árboles de mezquite que ahí se ubican, quedando totalmente destrozado por causa de los impactos.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de Rioverde, quienes prestaron ayuda a los tres ocupantes del carro y por desgracia uno de ellos ya había perdido la vida, en tanto que los otros dos estaba heridos y fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Lauro Geovani N., de entre 25 y 30 años de edad, quien tenía su domicilio en Rioverde mientras que los lesionados al parecer también eran sus familiares.

Personal de Servicios Periciales se presentó al lugar del percance para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Forense de Rioverde en donde posteriormente sería entregado a sus familiares para la sepultura respectiva.

El Ministerio Público inició las diligencias sobre el caso y el carro, que quedó convertido en chatarra, fue enviado a una pensión particular.