Seguridad

Juez da 50 años de cárcel a mujer por secuestro

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Juez da 50 años de cárcel a mujer por secuestro

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que, en audiencia de juicio oral, realizó la imputación correspondiente en contra de Francisca "N" por el delito de secuestro agravado, con la que ahora fue sentenciada a 50 años de prisión ordinaria.

La señalada, en compañía de otro hombre habría privado ilegalmente de su libertad a una persona durante dos años, en el 2022, por lo que fue detenida por la Policía de Investigación en el municipio de Matehuala.

La imputada fue conducida ante la autoridad judicial, donde se realizó la exposición de las pruebas aportadas por la institución de procuración de justicia, así como al desahogo de testimoniales que acreditaron su participación en los hechos mencionados, lo que derivó a que se decretara el fallo condenatorio respectivo.

Posteriormente se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la cual la el tribunal de juicio oral impuso a Francisca "N", una pena de 50 años de prisión ordinaria.

Asimismo, también se le impuso una multa por el pago de la reparación del daño y otra más como sanción pecuniaria, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

