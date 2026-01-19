Ladrón hurtaba en una tienda de Aurrerá

Al atender un reporte en la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio ya que intentó apoderarse de distinta mercancía.

Los policías acudieron al supermercado, donde personal señaló a un individuo de supuestamente intentar sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el lugar se tuvo contacto con el reportado, quien tras el diálogo se identificó como David "N", de 26 años de edad, localizándole diversos artículos de electrónica, ropa y comestibles, los cuales aseguró no poder pagar.

Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presunto robo a comercio, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

