Le dan cuatro años de cárcel por lesiones

CIUDAD VALLES.- Un hombre que está preso por haber lesionado a golpes a un vecino del ejido La Gavia en el municipio de Tamasopo, recibió sentencia condenatoria.

La Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Crisanto "N", luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de lesiones calificadas.

Derivado de los trabajos de investigación realizados conforme a derecho, el personal de la institución procuradora de justicia integró y fortaleció la carpeta correspondiente, tras tener conocimiento de un hecho ocurrido en un camino que conduce al ejido La Gavia, en el municipio de Tamasopo, donde una persona fue herida.

Como resultado de las indagatorias, agentes del Ministerio Público lograron que un Juez de control emitiera una orden de aprehensión en contra del señalado, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el desarrollo del proceso penal, litigadores de la Delegación Tercera presentaron datos de prueba sólidos y suficientes, lo que permitió a la autoridad judicial dictar una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión, además de la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la pena.

Asimismo, el ahora sentenciado deberá cubrir el pago de una sanción pecuniaria y el monto correspondiente a la reparación del daño a favor de la víctima.