Le dan sentencia por meter marihuana al Penal de La Pila

Una mujer que pretendió pasar marihuana al penal oculta entre ollas con carne cruda, fue sentenciada a más de cuatro años de prisión por parte de un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, aportara las pruebas suficientes.

De acuerdo con el expediente, elementos de la Guardia Civil Estatal comisionados en el penal de La Pila, detectaron a Andrea "R" cuando intentaba ingresar a las instalaciones a bordo de una camioneta en la que llevaba tres ollas de comida con carne cruda y bebidas alcohólicas, y ocultaba debajo de esos productos ocho kilos 690 gramos de marihuana.

La detenida, estupefaciente, vehículo, comida y demás productos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien reunió los elementos de prueba suficientes para que, posteriormente, el juez de Control dictara auto de vinculación a proceso.

Mediante un procedimiento abreviado, el juez federal dictó sentencia condenatoria en contra de la mujer y estableció de cuatro años de prisión y una multa por la cantidad de 80 UMAS, equivalente a ocho mil 299 pesos 20 centavos.

Andrea N. llevó su proceso en el penal de La Pila, en donde se espera ahora cumpla con la sentencia que se le impuso.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal y se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.