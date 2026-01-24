Les dan sentencia por portar armas largas y cartuchos

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Juan "N", Jesús "N", Hugo "N", César "N" y Ángel "N", por su participación en la comisión del delito de posesión de armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Civil Estatal pusieron a disposición a los procesados, debido a que les fueron aseguradas tres armas largas tipo fusil, un arma de fuego corta tipo pistola, 11 cargadores de cartuchos para arma y 306 cartuchos útiles.

Los detenidos, armas de fuego, cargadores y cartuchos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial para la integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado impuso una sentencia condenatoria para Hugo "N" y César "N" de nueve años de prisión y una multa de 288 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), correspondiente a 31 mil 208 pesos 16 centavos; mientras que a Juan "N", Jesús "N" y Ángel "N", el juez dictó una pena de siete años tres meses de prisión y una multa de 230 UMAS, correspondiente a 24 mil 971 pesos 10 centavos.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.