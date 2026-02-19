logo pulso
Localiza GCE tractocamión robado en la carretera 49

Los agentes encontraron al conductor en la cabina

Por Redacción

Febrero 19, 2026 01:58 p.m.
Tractocamión asegurado en Mexquitic.

Un tractocamión reportado como robado fue localizado en un camino de terracería que conduce a la comunidad Rincón del Porvenir, sobre la carretera federal 49 Zacatecas–San Luis Potosí.

El hallazgo ocurrió luego de un reporte emitido por el C5i2, que alertó sobre la unidad que no era localizada por la empresa propietaria. Tras el aviso, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) desplegaron un operativo de búsqueda.

Acciones de la Guardia Civil Estatal

Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron al conductor en la cabina. El afectado señaló que el robo ocurrió en la comunidad Ranchería de Guadalupe, en el municipio de Mexquitic de Carmona.

El tractocamión quedó asegurado y se dio parte a las autoridades de investigación para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Unidad recuperada por la GCE.

