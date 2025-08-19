logo pulso
MÓNICA ES REINA DEL CDP

Seguridad

Localizan a 17 personas con ficha de alerta

Por Redacción

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Entre el 11 y el 17 de agosto , la FGE estableció el paradero de 17 personas que habían sido reportadas como no localizadas en distintos municipios de la entidad, entre ellas tres menores de edad con Alerta Ámber, logrando su reintegración a sus respectivas familias.

Este resultado es gracias a la colaboración de la ciudadanía y la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, así como de la Coordinación Estatal de Alerta Amber y las corporaciones de seguridad de la entidad.

Mediante estas acciones, fueron encontrados cuatro infantes, cuatro adolescentes y nueve adultos, quienes ya están de regreso en sus núcleos familiares.

Estas personas fueron ubicadas en los municipios de San Martín Chalchicuautla, San Ciro de Acosta, Tamazunchale, Huehuetlán, Ciudad Valles, Soledad y SLP. En cada caso, una vez establecida la denuncia por no localización, los agentes del Ministerio Público integraron las carpetas de investigación y activaron de inmediato los mecanismos de búsqueda necesarios.

Las investigaciones realizadas indicaron que, en la mayoría de los casos, las ausencias fueron voluntarias, derivadas a situaciones personales.

El ente procurador de justicia continuará atendiendo las denuncias con prontitud; asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de incidentes de manera inmediata ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos o en las delegaciones regionales.

