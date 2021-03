Localizan a un individuo muerto en laguna de Ébano 

ÉBANO. -Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, fue encontrado muerto en la laguna del ejido Plan de Iguala. Hasta el momento no ha sido identificado.

Fue este viernes por la mañana, cuando unos vecinos de ese ejido acudieron a la laguna, y se llevaron el susto de sus vidas al ver el cuerpo de un hombre flotando en el agua.

De inmediato hicieron un reporte al Sistema de Emergencias 911, por eso se movilizaron policías de las diferentes corporaciones y al confirmar que había un hombre muerto, procedieron a acordonar la zona.

Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado, y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legista.

El occiso todavía no está identificado, pues no traía ninguna credencial o documento, y debido a que al parecer llevaba más de 24 horas fallecido, se encontraba en avanzado estado de descomposición y no se le veían rasgos faciales.

Se supo que vestía pantalón de mezclilla, camisa color amarillo y tenis azules. Tampoco se ha podido establecer la causa de la muerte.