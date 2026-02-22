logo pulso
Localizan cuerpo de joven arrastrado por corriente en Ciudad Valles

Autoridades y voluntarios desplegaron operativo para buscar al joven desaparecido desde la tarde anterior.

Por Pulso Online

Febrero 22, 2026 07:40 p.m.
A
Autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí participaron en el rescate y localización de un joven que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente en un río del ejido San Carlos, en Ciudad Valles.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la dependencia, tras emitirse la alerta por la no localización de la persona, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona con apoyo de personal especializado, así como de Protección Civil Municipal de Ciudad Valles y voluntarios.

Fue cerca de las 10:00 de la mañana de este día cuando se logró ubicar y rescatar el cuerpo del joven de 20 años de edad, originario del ejido La Lima.

¿Qué declararon las autoridades tras el hallazgo?

Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para iniciar las diligencias correspondientes.

Según la información preliminar, el joven se encontraba desde la tarde del día anterior en el lugar acompañado de amigos, recorriendo la zona, cuando ingresó al agua y ya no salió a la superficie.

Ante estos hechos, Protección Civil Estatal exhortó a la población a extremar precauciones al visitar ríos y otros cuerpos de agua, así como a no confiarse aun cuando se tenga experiencia para nadar, debido a los riesgos que pueden representar las corrientes.

