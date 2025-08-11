Los arrestan por golpear a sus parientes

logo pulso
Por Redacción

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
Por agredir a sus respectivos familiares, dos sujetos fueron arrestados por elementos de la Guardia Civil Estatal que acudieron al llamado de auxilio por parte de los mismos afectados, siendo remitidos a las celdas por violencia familiar.

En la colonia Juan Pablo, en la capital potosina, quedó arrestado Julio N. de 38 años de edad, por presuntamente agredir a una mujer, quien indicó que procedería legalmente en su contra ya que la agredió de forma física y verbal.

Por otra parte, en la colonia Infonavit-Morales, se aprehendió a Rubén N. de 27 años de edad por presuntamente golpear a su sobrina con quien había sostenido una discusión y pasó a la agresión física. 

Ambos agresores quedaron a disposición del Ministerio Público para que les sea definida su situación legal.

