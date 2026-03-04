Los encierran por agredir a sus familiares

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar, dichas acciones se realizaron como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

En un caso, los agentes municipales se presentaron en un domicilio ubicado en la calle Prolongación Negrete, en la Privada Los Agaves 3, en la colonia La Lomita.

Una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física, la amenazó y la había violentado en repetidas ocasiones de distintas formas, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado, quien luego de ser entrevistado se identificó como Juan "N" de 45 años.

Por otra parte, Jesús "N" de 29 años, fue detectado por oficiales municipales al atender una denuncia de un ciudadano, en un domicilio de la calle Fernando Silva Nieto, en la colonia Reforma Segunda Sección, quien relató que su hijo lo violentó físicamente, pidiendo proceder legalmente en su contra.

A ambos les hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.