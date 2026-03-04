logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Los encierran por agredir a sus familiares

Por Redacción

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Los encierran por agredir a sus familiares

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar, dichas acciones se realizaron como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

En un caso, los agentes municipales se presentaron en un domicilio ubicado en la calle Prolongación Negrete, en la Privada Los Agaves 3, en la colonia La Lomita.

Una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física, la amenazó y la había violentado en repetidas ocasiones de distintas formas, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado, quien luego de ser entrevistado se identificó como Juan "N" de 45 años.

Por otra parte, Jesús "N" de 29 años, fue detectado por oficiales municipales al atender una denuncia de un ciudadano, en un domicilio de la calle Fernando Silva Nieto, en la colonia Reforma Segunda Sección, quien relató que su hijo lo violentó físicamente, pidiendo proceder legalmente en su contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A ambos les hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Blindarán con 600 policías el San Luis vs Mazatlán
Blindarán con 600 policías el San Luis vs Mazatlán

Blindarán con 600 policías el San Luis vs Mazatlán

SLP

Redacción

(SSPC) informó que el dispositivo iniciará a partir de las 17:30 horas

Dan 4 años y medio de cárcel a narcomenudista en Rayón
Dan 4 años y medio de cárcel a narcomenudista en Rayón

Dan 4 años y medio de cárcel a narcomenudista en Rayón

SLP

Redacción

La sentencia también contempla el pago de una multa de 89 UMAS

Detienen a tres personas con droga en Arista y Valles
Detienen a tres personas con droga en Arista y Valles

Detienen a tres personas con droga en Arista y Valles

SLP

Redacción

GCE asegura dosis de cristal y crack en operativos en SLP

35 detenidos y droga asegurada en operativos estatales
35 detenidos y droga asegurada en operativos estatales

35 detenidos y droga asegurada en operativos estatales

SLP

Redacción

También recuperaron cinco vehículos con reporte de robo.