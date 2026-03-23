Los encierran por golpear a sus mujeres

En respuesta que se brinda a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunta violencia familiar, esto en las colonias Valle de la Palma y Rancho Blanco.

Los oficiales se presentaron en un domicilio de la calle Palma Africana, en la colonia Valle de la Palma, donde una mujer indicó que su esposo la agredió de forma física, manifestando su derecho de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como Mario "N" de 43 años.

Guillermo "N" de 36 años, fue detectado en la calle San Daniel, en la colonia Rancho Blanco, al ser señalado por su pareja de violentarla de forma física, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Por último, en la calle Rito García, en la colonia Rancho Blanco, agentes municipales se presentaron en un domicilio donde una mujer indicó que su esposo la agredió físicamente y la amenazó, teniendo contacto con el señalado, quien dijo llamarse Juan "N" de 25 años, haciendo valer la parte afectada su derecho de proceder legalmente en su contra.

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A los tres se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.