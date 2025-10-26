Madre e hijo son asesinados a balazos en Villa de Pozos
Las autoridades se movilizan tras el trágico asesinato
Una mujer y su hijo fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado en la colonia Cuartel Casanova, en la cabecera municipal de Villa de Pozos.
El ataque ocurrió antes de las 17:00 horas, sobre la calle General Saturnino Cedillo, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes al llegar encontraron a las víctimas —una mujer de aproximadamente 40 años y su hijo de 23— tendidos a media calle sin signos vitales.
Ambos presentaban heridas por proyectil de arma de fuego. Elementos de la Guardia Civil Municipal acordonaron la zona como primeros respondientes e iniciaron las primeras diligencias en el sitio.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y personal pericial de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque.
no te pierdas estas noticias
Madre e hijo son asesinados a balazos en Villa de Pozos
Redacción
Las autoridades se movilizan tras el trágico asesinato
Repartidor de aplicación resulta lesionado tras choque en el fraccionamiento Gálvez
Redacción
Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos
Caos vial por accidente en "Las Julias"
Redacción
Tres vehículos colisionaron en la colonia Las Julias en un accidente matutino