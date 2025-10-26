logo pulso
Madre e hijo son asesinados a balazos en Villa de Pozos

Las autoridades se movilizan tras el trágico asesinato

Por Redacción

Octubre 26, 2025 06:57 p.m.
A
Madre e hijo son asesinados a balazos en Villa de Pozos

Una mujer y su hijo fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado en la colonia Cuartel Casanova, en la cabecera municipal de Villa de Pozos.

El ataque ocurrió antes de las 17:00 horas, sobre la calle General Saturnino Cedillo, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes al llegar encontraron a las víctimas —una mujer de aproximadamente 40 años y su hijo de 23— tendidos a media calle sin signos vitales.

Ambos presentaban heridas por proyectil de arma de fuego. Elementos de la Guardia Civil Municipal acordonaron la zona como primeros respondientes e iniciaron las primeras diligencias en el sitio.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y personal pericial de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque.

