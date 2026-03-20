Malviviente causa daños en un negocio
En atención que se brindó a un reporte, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos daños, esto en la colonia Rancho La Libertad.
Los oficiales municipales transitaban sobre la calle Antonino Nieto, en la colonia mencionada, cuando observaron que un ciudadano les hacía señales para detenerse, por lo que se acercaron, y señaló a un individuo dentro de un negocio, quien rompió mobiliario y lo amenazó.
Policías soledenses ingresaron al lugar y se dirigieron hacia el reportado, quien dijo llamarse Francisco "N" de 34 años; al mismo tiempo, la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.
Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presuntos daños y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala
Redacción
Joven de 19 años denunció que fue seguida por varias calles
Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde
Redacción
Tras la fuerte de la colisión, se reporta a uno de los choferes lesionado
También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala
Rubén Pacheco
Inició un procedimiento en Asuntos Internos para determinar sanciones administrativas