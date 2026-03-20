Malviviente causa daños en un negocio

En atención que se brindó a un reporte, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos daños, esto en la colonia Rancho La Libertad.

Los oficiales municipales transitaban sobre la calle Antonino Nieto, en la colonia mencionada, cuando observaron que un ciudadano les hacía señales para detenerse, por lo que se acercaron, y señaló a un individuo dentro de un negocio, quien rompió mobiliario y lo amenazó.

Policías soledenses ingresaron al lugar y se dirigieron hacia el reportado, quien dijo llamarse Francisco "N" de 34 años; al mismo tiempo, la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presuntos daños y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

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