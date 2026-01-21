logo pulso
Malvivientes allanan inmuebles y son arrestados

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto allanamiento, esto en las colonias San Francisco y Rinconadas de Ricardo B. Anaya, al brindar respuesta inmediata a reportes ciudadanos.

En un domicilio de la calle Puerto Rico, en la colonia San Francisco, los agentes municipales fueron recibidos por un ciudadano, quien indicó que dentro de su propiedad había un individuo a quien no dejó entrar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto con el reportado, quien se identificó como Roberto "N" de 52 años.

Por otra parte, en la Privada Bosques de San Vicente, en la colonia Rinconadas de Ricardo B. Anaya, policías soledenses dieron respuesta a un auxilio, donde una mujer indicó que dentro de su inmueble había un sujeto que entró sin permiso, pidiendo proceder legalmente en su contra, ubicando en la vivienda a quien dijo llamarse Juan "N" de 34 años.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto allanamiento, y luego fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

