Mandan a seis delincuentes ante autoridades federales

La Guardia Civil Estatal (GCE), del 09 al 15 de mayo, detuvo a 255 personas presuntamente vinculadas a diversos hechos delictivos; de ellas, 249 fueron puestas a disposición del fuero común y seis más ante autoridades federales.

Durante este periodo también se recuperaron 31 vehículos con reporte de robo, entre ellos 10 motocicletas, además del aseguramiento de dos kilos con 894 gramos de marihuana, 701 dosis de "cristal", cinco dosis de cocaína, tres inhibidores de señal y ocho baterías.

Además, derivado de las labores operativas y de inteligencia, se aseguraron siete armas de fuego cortas, tres armas largas, nueve cargadores, 863 cartuchos útiles, cinco armas prohibidas, 119 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" y siete cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por grupos generadores de incidencia delictiva.

Esto, como resultado de las estrategias de seguridad del Gobierno del Estado.

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La entidad, aseguran, continúa consolidándose como una de las mejores en materia de seguridad, "reflejando el trabajo coordinado y permanente que se mantiene en las cuatro regiones".