Menor se atora en cable y clausuran tirolesa

REAL DE CATORCE.- Luego de fallo en su operatividad ya que una menor se quedó suspendida de un cable, poniendo en serio riesgo su vida, la Coordinación Estatal de Protección Civil procedió a la clausura de la tirolesa en el complejo turístico denominado El Águila Real, en el pueblo mágico de Real de Catorce.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, dijo que la suspensión de actividades en la tirolesa de un complejo turístico fue por por falta de garantías para poder operar y poner en riesgo a los usuarios, en este caso una menor que estuvo en peligro de perder la vida.

Citó que, luego del reporte, el personal a su cargo realizó una visita en el establecimiento, donde se pudo confirmar que afortunadamente se rescató sana y salva a la menor de edad, luego de quedar suspendida en un cable; "es una situación que no debe ocurrir, por lo que se tomaron las medidas pertinentes como la clausura y una sanción administrativa", indicó.

Luego de reprobar el hecho, Ordaz Flores, indicó que no se ha bajado la guardia para que todos los negocios de este giro cumplan con las medidas básicas de seguridad, a la par de hacer constantes llamados sobre la importancia de ponderar por la integridad de las personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí