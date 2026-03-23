Motociclista ataca a agentes de Soledad
Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra servidores públicos, dicha acción se realizó en la colonia San José del Barro, durante patrullajes preventivos.
Los agentes municipales transitaban sobre la calle Miguel Hidalgo, en la colonia mencionada, donde observaron a un individuo que manejaba una motocicleta de forma temeraria, mismo al que le dieron alcance.
Después de varios minutos de diálogo con el sujeto, este se identificó como Carlos "N" de 28 años, quien adoptó una actitud agresiva hacia la autoridad, golpeando a uno de los oficiales.
De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra servidores públicos, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedó a disposición.
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