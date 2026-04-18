CELEBRAN SU MATRIMONIO

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Motociclista choca contra una camioneta

Por Redacción

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra una camioneta que se le atravesó en la avenida Nereo Rodríguez Barragán, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar a las diez de la mañana de este viernes cuando el afectado se desplazaba por la avenida referida a bordo de una motocicleta color negro con rojo.

Al arribar a la calle Rubén Darío, en la colonia Del Valle, chocó contra una camioneta Nissan Xtrail color blanco, la cual circulaba por esa arteria y cuyo conductor no le cedió el paso a pesar de que circulaba en vía principal.

A causa del golpe el motociclista se proyectó al piso y se causó lesiones considerables, siendo atendido por los paramédicos que lo trasladaron a un hospital a recibir la atención médica requerida.

Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, en espera de que los conductores llegaran a un acuerdo reparatorio a través de sus aseguradoras.

