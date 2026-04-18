Motociclista choca contra una camioneta
Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra una camioneta que se le atravesó en la avenida Nereo Rodríguez Barragán, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital a recibir atención médica.
El hecho tuvo lugar a las diez de la mañana de este viernes cuando el afectado se desplazaba por la avenida referida a bordo de una motocicleta color negro con rojo.
Al arribar a la calle Rubén Darío, en la colonia Del Valle, chocó contra una camioneta Nissan Xtrail color blanco, la cual circulaba por esa arteria y cuyo conductor no le cedió el paso a pesar de que circulaba en vía principal.
A causa del golpe el motociclista se proyectó al piso y se causó lesiones considerables, siendo atendido por los paramédicos que lo trasladaron a un hospital a recibir la atención médica requerida.
Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, en espera de que los conductores llegaran a un acuerdo reparatorio a través de sus aseguradoras.
no te pierdas estas noticias
Despliega SSPC operativo por juego Pumas-Atlético de SL
Pulso Online
Se cerraron calles Malaquita, Circonio, av. Coral y bulevar Jacobo Payán Latuff para controlar tránsito
Intercepta GN decenas de paquetes con marihuana en aeropuerto de SLP
Rubén Pacheco
El operativo incluyó uso de binomio canino y rayos X para localizar la droga