Motociclista, con múltiples lesiones tras fuerte choque (fotos)

CIUDAD VALLES.- Un joven vecino de la colonia La Diana resultó con diversas lesiones luego de chocar su motocicleta contra un vehículo, en el acceso a la colonia Francisco Villa.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes, en el cruce del bulevar Carretera al Ingenio y la calle Morelos, a donde acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como paramédicos de la Cruz Roja, para brindar auxilio.

El lesionado fue identificado como Luis Jonathan Ruiz, de 18 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta tipo cross con dirección de la zona centro hacia el Ingenio Plan de Ayala.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un vehículo Nissan Versa de color blanco salió de la colonia Francisco Villa y cruzó el bulevar sin la debida precaución, cortándole la circulación al motociclista, quien no logró frenar e impactó contra el costado del sedán.

Fotos: Huasteca Hoy

Tras el choque, el joven salió proyectado varios metros, mientras que la motocicleta terminó sobre el camellón central, con las llantas hacia arriba. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital General, ya que presentaba probable fractura en la pierna izquierda.

Cabe mencionar que el conductor del automóvil asumió la responsabilidad del percance y manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con el afectado.