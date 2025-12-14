Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta con rumbo a la zona Tének se salieron del camino y cayeron a un barranco, la madrugada de este domingo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al tramo carretero La Lima–La Subida, luego de recibir el reporte de un accidente con dos personas lesionadas.

Al llegar al lugar, encontraron a dos jóvenes tirados en un barranco, junto a una motocicleta Italika color negro.

Uno de ellos fue identificado como Guillermo Garcés, vecino del barrio de Guadalupe, contiguo al ejido La Subida. El segundo no fue identificado, ya que se negó a recibir atención médica, se levantó por su propio pie y se retiró caminando del sitio.

Se presume que ambos se encontraban en estado de ebriedad y se desplazaban del ejido La Lima hacia el ejido La Subida, cuando el conductor perdió el control de la unidad y se salieron del camino.

Guillermo fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles, debido a que presentó probable fractura de pelvis. La motocicleta quedó bajo resguardo de un vecino del sector.