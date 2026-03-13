Motociclista es embestido en avenida Chapultepec

Un motociclista de una aplicación móvil resultó con golpes al ser embestido por una camioneta en el cruce de Sierra Leona y avenida Chapultepec en la colonia Cumbres de San Luis.

El reporte fue cerca de las 14:00 horas de esta tarde, cuando el joven circulaba sobre avenida Chapultepec y fue atropellado por el conductor de la Captiva, de color gris.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al joven, no ameritando traslado.

Peritos de la SSPC tomaron conocimiento del incidente.

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