Impacta motociclista contra automóvil

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En la Colonia Democracia se originó un accidente entre el conductor de una motocicleta contra un automóvil que luego del percance dejó una persona lesionada, que tuvo que ser hospitalizada.

Los hechos ocurrieron en la calle Melchor Ocampo, cuando se registró un aparatoso accidente entre un motociclista y el conductor de una automóvil.

Desafortunadamente el motociclista resultó con lesiones severas, debido al fuerte impacto que recibió.

El lesionado fue trasladado a recibir atención al Hospital IMSS Bienestar, por lo que quedó en observación esperando su recuperación por las lesiones sufridas.

