Motociclista fallece arrollado por camioneta

MATEHUALA.- Un motociclista perdió la vida al ser arrollado por una camioneta cuando circulaba por la carretera ‘57, el conductor presunto responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido después del hecho abandonando tanto a la víctima como la unidad que manejaba.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en la mencionada carretera, a la altura del hotel Las Palmas, por donde el ahora occiso viajaba a bordo de una motocicleta y fue atropellada por la parte frontal de una camioneta color rojo tipo pick-up.

A causa del impacto el conductor de la moto salió proyectado y cayó a la orilla de la cinta asfáltica, mientras que el responsable huyó dejando abandonada la camioneta.

Testigos del accidente se comunicaron al número de emergencias, y al lugar arribaron corporaciones de auxilio pero al revisar al motociclista confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal de Matehuala para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el responsable.

Asimismo, llegaron peritos del Ministerio Público para hacer el levantamiento del cuerpo y se ordenó su traslado al Semefo en donde sería entregado a los familiares para que le den la sepultura respectiva.