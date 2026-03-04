logo pulso
Motociclista, golpeado en accidente

Por Redacción

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Un joven motociclista resultó con diversos golpes luego de chocar por alcance contra un automóvil cuando se desplazaba por la carretera a México, a inmediaciones del puente de la avenida Seminario.

El hecho tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana cuando el joven circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección de Pozos al Periférico Oriente.

Fue poco antes de llegar al puente de la avenida Seminario, no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó contra la parte posterior de un automóvil Nissan color rojo que por ahí transitaba, para luego desplomarse al asfalto en donde quedó tirado invadiendo los demás carriles.

Algunos testigos pidieron ayuda y al lugar arribaron los paramédicos, quienes prestaron los primeros auxilios al motociclista y se evaluaba su traslado a un hospital a recibir atención médica.

No obstante, también se esperaba que tanto el motociclista como el conductor del carro pudieran llegar a un acuerdo sobre el caso, tanto en los daños de las unidades como en los golpes del joven para que el caso no pasara a mayores.

