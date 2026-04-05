Motociclista, herido al accidentarse

Un joven motociclista resultó lesionado tras chocar contra un automóvil cuando se desplazaba por calles de la comunidad El Jaralito, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.

El accidente tuvo lugar la tarde de este viernes, cuando el afectado circulaba por la avenida Jaralito de la mencionada comunidad, a bordo de una motocicleta color negro.

En determinado momento, perdió el control de la dirección y de esta forma chocó de frente contra la parte delantera izquierda de un automóvil Volkswagen de modelo atrasado color gris, que en esos momentos también transitaba ahí en sentido opuesto.

A causa del impacto el motociclista se desplomó al piso y se causó fracturas expuestas en las extremidades, por lo que algunos testigos llamaron a las corporaciones de emergencia.

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Paramédicos de Mexquitic de Carmona acudieron al sitio para prestarle los primeros auxilios al joven motociclista, el cual a causa de sus lesiones tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de la capital para que recibiera la atención médica requerida.

Asimismo, agentes de Tránsito Municipal también tomaron conocimiento del accidente y tanto la moto como el automóvil fueron enviados a una pensión en tanto que los conductores llegan a un acuerdo reparatorio por los daños y lesiones.