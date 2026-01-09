Motociclista lesionado tras chocar contra auto
CIUDAD VALLES.- Un hombre que labora para una empresa refresquera resultó herido luego de chocar su moto contra un vehículo que se atravesó a su paso, frente a la Jurisdicción Sanitaria V.
Lo anterior sucedió este jueves, poco antes de las 8 de la mañana, en el Libramiento Sur, sobre los carriles de oriente a poniente.
De acuerdo con la información recabada, el motociclista se desplazaba con dirección del fraccionamiento San José hacia la carretera libre Valles–Rioverde.
Pero a la altura de la Jurisdicción Sanitaria V chocó contra un vehículo Nissan Versa guinda, conducido por un joven, quien habría salido del carril de estacionamiento y pretendía usar el retorno.
Al motociclista no le dio tiempo de frenar y chocó contra la parte posterior izquierda del sedán, cayendo sobre el vidrio trasero; por ello resultó con heridas en el rostro y brazos.
Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y tuvieron que trasladarlo a una clínica particular.
El conductor del vehículo estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el afectado y llamó a su aseguradora para realizar los trámites necesarios.
