Motociclista lesionado tras chocar contra auto

Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista lesionado tras chocar contra auto

CIUDAD VALLES.- Un hombre que labora para una empresa refresquera resultó herido luego de chocar su moto contra un vehículo que se atravesó a su paso, frente a la Jurisdicción Sanitaria V.

Lo anterior sucedió este jueves, poco antes de las 8 de la mañana, en el Libramiento Sur, sobre los carriles de oriente a poniente.

De acuerdo con la información recabada, el motociclista se desplazaba con dirección del fraccionamiento San José hacia la carretera libre Valles–Rioverde.

Pero a la altura de la Jurisdicción Sanitaria V chocó contra un vehículo Nissan Versa guinda, conducido por un joven, quien habría salido del carril de estacionamiento y pretendía usar el retorno.

Al motociclista no le dio tiempo de frenar y chocó contra la parte posterior izquierda del sedán, cayendo sobre el vidrio trasero; por ello resultó con heridas en el rostro y brazos.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y tuvieron que trasladarlo a una clínica particular. 

El conductor del vehículo estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el afectado y llamó a su aseguradora para realizar los trámites necesarios.

