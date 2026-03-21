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Seguridad

Motociclista resulta herido al chocar contra tráiler

Por Redacción

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista resulta herido al chocar contra tráiler

Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra un tráiler que le cortó la circulación en la carretera a Zacatecas, en la entrada al parque industrial Pueblo Viejo, a causa de sus heridas tuvo que ser llevado a un hospital.

Los hechos se suscitaron antes de las ocho de la mañana de este jueves, inicialmente el tráiler con remolque tipo caja, de la empresa DEPRISA, circulaba sobre la carretera mencionada en dirección a San Luis Potosí.

En el kilómetro 12, el conductor realizó maniobra de vuelta a la derecha para ingresar al parque industrial Pueblo Viejo y fue entonces que el motociclista, que se desplazaba a un costado, no pudo detenerse a tiempo y así chocó contra el lado derecho del tractocamión, para luego desplomarse al piso causándose serias lesiones.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al lugar arribaron los paramédicos de Mexquitic, quienes les prestaron los primeros auxilios y posteriormente lo llevaron a un hospital a recinir atención médica.

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Policías municipales de Mexquitic acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente en espera de que agentes de la Guardia Nacional también hicieran lo propio, se esperaba que los vehículos fueran llevados a una pensión en tanto se realizan las diligencias legales. 

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