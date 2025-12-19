Motociclista se impacta contra tráiler y resulta lesionado

Un motociclista resultó herido de gravedad luego de chocar contra un tráiler cuando circulaba por la avenida Industrias, fue atendido en el lugar y de emergencia se le trasladó a una clínica del IMSS a recibir la atención médica requerida.

El accidente ocurrió cerca de las once de la noche del miércoles, inicialmente el tráiler color blanco, con remolque tipo caja, circulaba por el Eje 116 de la Zona Industrial

Cuando llegó a la avenida Industrias, el conductor realizó maniobra de vuelta para ingresar a esa arteria, cortándole de esta forma la circulación a un motociclista que se desplazaba por ahí en esos momentos.

Debido a esto el conductor de la moto Itálika color azul, no pudo frenar a tiempo y así chocó de frente contra el costado izquierdo del tractocamión, proyectándose hacia el piso causándose fuertes lesiones y quedó tirado en el lugar.

Más tarde, paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos llegaron a prestarle ayuda y lo trasladaron a la clínica 50 del Seguro Social para que recibiera atención médica.

La moto traía un permiso para circular sin placas y el joven motociclista fue identificado como César de Jesús, el cual presentaba heridas considerables.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos , arribaron a tomar conocimiento del accidente y tanto el tráiler como la moto fueron enviados a una pensión hasta que haya acuerdo reparatorio entre los dos conductores.