logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista sufre graves lesiones en la Valles–Tamazunchale

Accidente en Ciudad Valles deja a motociclista inconsciente con lesiones internas y herida en el pecho

Por Huasteca Hoy

Octubre 05, 2025 01:22 p.m.
A
Motociclista sufre graves lesiones en la Valles–Tamazunchale

CIUDAD VALLES. Un joven motociclista resultó gravemente herido luego de chocar contra un muro de contención en la carretera Valles-Tamazunchale.

La noche del sábado, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a Gabriel Aguilera Martínez, de 20 años de edad y vecino de la delegación de El Pujal.

El joven se encontraba inconsciente tras sufrir el accidente a la altura de la mencionada delegación.

De acuerdo con la información recabada, Gabriel conducía una motocicleta cuando, de manera repentina, perdió el control de la unidad, salió del camino y se impactó contra la estructura metálica del muro de contención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido al fuerte golpe, presentó una herida considerable en el pecho, del lado izquierdo, además de lesiones internas, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General, donde su estado de salud se reporta como grave.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista sufre graves lesiones en la Valles–Tamazunchale
Motociclista sufre graves lesiones en la Valles–Tamazunchale

Motociclista sufre graves lesiones en la Valles–Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Accidente en Ciudad Valles deja a motociclista inconsciente con lesiones internas y herida en el pecho

Accidente en Av Universidad deja un herido en Ciudad Valles
Accidente en Av Universidad deja un herido en Ciudad Valles

Accidente en Av Universidad deja un herido en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Un joven resulta lesionado en un accidente vehicular entre un vehículo y una camioneta.

SSPC capitalina realiza mantenimiento a botones de auxilio
SSPC capitalina realiza mantenimiento a botones de auxilio

SSPC capitalina realiza mantenimiento a botones de auxilio

SLP

Rolando Morales

La Secretaría capitalina realiza supervisión técnica tras falla en Mariano Jiménez.

Muere huésped en hotel de la capital; investigan causas
Muere huésped en hotel de la capital; investigan causas

Muere huésped en hotel de la capital; investigan causas

SLP

Redacción

Un hombre fue encontrado sin vida en una habitación del hotel María Dolores; se presume que murió por causas naturales.