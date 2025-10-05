Motociclista sufre graves lesiones en la Valles–Tamazunchale

CIUDAD VALLES. Un joven motociclista resultó gravemente herido luego de chocar contra un muro de contención en la carretera Valles-Tamazunchale.

La noche del sábado, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a Gabriel Aguilera Martínez, de 20 años de edad y vecino de la delegación de El Pujal.

El joven se encontraba inconsciente tras sufrir el accidente a la altura de la mencionada delegación.

De acuerdo con la información recabada, Gabriel conducía una motocicleta cuando, de manera repentina, perdió el control de la unidad, salió del camino y se impactó contra la estructura metálica del muro de contención.

Debido al fuerte golpe, presentó una herida considerable en el pecho, del lado izquierdo, además de lesiones internas, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General, donde su estado de salud se reporta como grave.