Motociclistas resultan heridos en percances viales
En distintos casos, impactaron contra vehículos que no les cedieron el paso
Dos motociclistas resultaron lesionados al sufrir accidentes en distintas zonas de la mancha urbana, uno se impactó contra una camioneta que se le atravesó la colonia San Felipe y el otro también chocó contra un auto en la avenida Mariano Jiménez.
En el primer caso, cerca de las ocho de la mañana de este miércoles, el afectado circulaba a bordo de una motocicleta color negro sobre la mencionada avenida, en dirección al Acceso Norte.
Sin embargo, a la altura de la calle San Ciro, en la colonia San Felipe, no alcanzó a frenar y de esta forma se estampó contra la camioneta Honda color gris, que en esos momentos intentaba incorporarse a la avenida sin que el conductor le cediera el paso al circular por vía principal
A causa del impacto el motociclista se proyectó al piso causándose lesiones considerables y algunos testigos pidieron auxilio, acudiendo al sitio los paramédicos para prestarle auxilio y trasladarlo a un hospital.
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Peritos de la Guardia Civil de Soledad llegaron a tomar conocimiento del percance, siendo los vehículos llevados a una pensión mientras los conductores involucrados llegan a un acuerdo reparatorio. En el otro accidente, ocurrido a las cuatro de la tarde, el motociclista se desplazaba por la avenida Mariano Jiménez y al llegar a la calle de Ezequiel Montes chocó contra un automóvil BMW que intentaba incorporarse a esa arteria sin cederle el paso.
Por el golpe el motociclista resultó con algunas lesiones, siendo atendido por los paramédicos pero en este caso no ameritó ser trasladado a un hospital.
Peritos de la Policía Municipal de la capital tomaron conocimiento y se exhortó a los involucrados que pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños.
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