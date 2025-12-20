logo pulso
Seguridad

Muere conductor al estrellarse contra un poste

Circulaba por el Periférico Oriente, en el puente de la colonia Prados Segunda

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Un automovilista perdió la vida en un trágico accidente cerca de la medianoche del jueves, al estrellarse contra un poste metálico en el puente del Anillo Periférico Oriente y la calle 71, en la colonia Prados Segunda Sección.

El hecho ocurrió poco después de las once de la noche del jueves, cuando el automóvil Chevrolet Aveo de color blanco, circulaba a alta velocidad por los carriles centrales del Periférico Oriente en dirección de la carretera a Rioverde hacia la de México.

Al aproximarse al puente de la calle 71, en la colonia Prados de San Vicente, el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma chocó de frente la base de concreto del anuncio de destino que se ubica en donde inicia la parte ascendente del mencionado puente, quedando destrozado por completo de la parte frontal.

Por el fuerte golpe, el conductor se causó lesiones en todo el cuerpo y quedó prensado en el interior del carro, paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron para prestarle ayuda pero se percataron que ya había perdido la vida, por lo que dieron aviso al resto de las autoridades para las diligencias legales.

El cuerpo del infortunado, un hombre de aproximadamente 53 años de edad, fue trasladado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos ante el Ministerio Público.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, aseguraron el área como primeros respondientes y tomaron conocimiento del accidente, carro terminó prácticamente en pérdida total y fue enviado a una pensión particular mientras la Fiscalía General del Estado se encargaba de las diligencias.

