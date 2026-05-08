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Seguridad

Muere un indigente por congestión en el Centro

Quedó sin vida en la calle Chicoséin, frente a la zona de transferencia

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Muere un indigente por congestión en el Centro

Un hombre en situación de calle perdió la vida por fuerte congestión alcohólica y quedó tirado en la calle de Chicoséin frente a la zona de transferencia, en el Centro Histórico.

Fue cerca de las siete de la mañana de este jueves, que se reportó que había un hombre tirado sobre la banqueta, frente al número 220 de la calle Chicoséin, el cual no se movía.

Al sitio arribaron paramédicos de la Policía Municipal, quienes al valorar a la persona determinaron que ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Municipal llegaron como primeros respondientes y activan los protocolos de seguridad, resguardando el área en espera del resto de las autoridades.

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Personal de Servicios Periciales inspeccionó el cuerpo, estableciendo que no presentaba huellas de violencia y que la posible causa de la muerte fue por congestión alcohólica.

Fue así que el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia ley para determinar la causa de la muerte y se esperaba que acudieran los familiares a reclamarlo para darle la sepultura respectiva

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