Muere una mujer en accidente sobre la Valles-El Naranjo

CIUDAD VALLES.- Una motocicleta chocó contra una camioneta en la carretera estatal Valles-Naranjo; una enfermera fuera de servicio falleció en el lugar y su madre quedó lesionada.

La mañana de este viernes, Karla Yudith Becerra y su madre, ambas vecinas del ejido Ampliación La Hincada, viajaban en una motocicleta negra y azul sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.

Pero en el tramo Martínez-La Hincada, presuntamente una enorme serpiente cruzó la carretera, y la joven enfermera intentó esquivarla; por eso invadió carril y terminó chocando contra una camioneta del ingenio.

Karla cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió múltiples fracturas, por lo que falleció al instante. Su madre salió proyectada y cayó a la orilla del camino, sufriendo lesiones que no ponían en riesgo su vida; sin embargo, fue llevada a la clínica del IMSS del ejido La Hincada.

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Al lugar del accidente arribaron paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles, quienes confirmaron el fallecimiento de la joven enfermera, y oficiales de la Guardia Civil Estatal se encargaron de acordonar la zona, en espera de la intervención de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.