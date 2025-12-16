Mujer en moto resulta herida en percance

MEXQUITIC.- Una mujer resultó lesionada luego de accidentarse cuando circulaba a bordo de una motocicleta por el camino vecinal entre las comunidades de Maravillas y Los Moreno, fue atendida de emergencia para su traslado a un hospital.

El hecho tuvo lugar la mañana de este lunes, cuando al afectada circulaba por la avenida Insurgentes, entre las comunidades referidas pertenecientes al municipio de Mexquitic de Carmona.

En determinado momento perdió el control de la dirección y de esta forma se proyectó al asfalto en donde derrapó por varios metros quedando tirada a la orilla presentando diversas lesiones en todo el cuerpo.

Algunas personas que pasaban por el lugar se aproximaron a ayudarle y posteriormente llegaron los paramédicos de los servicios de salud de Mexquitic, quienes le prestaron auxilio y la llevaron a un hospital a recibir atención médica.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y la motocicleta sería enviada a una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales.