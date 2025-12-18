logo pulso
Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida

Fue sentenciada a cuatro años de prisión y una multa por la cantidad de 80 UMAS

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 03:38 p.m.
Fotos: FGE

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria contra Andrea "R", por su responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro de cannabis sativa (marihuana).

De acuerdo con el expediente, elementos de la Guardia Civil Estatal  (GCE) detectaron a Andrea "R", cuando intentaba ingresar a las instalaciones del Centro Penitenciario Estatal de La Pila Número 1 (La Pila), a bordo de una camioneta en la que llevaba tres ollas de comida con carne cruda y bebidas alcohólicas y ocultaba debajo de esos productos ocho kilos 690 gramos de cannabis.    

Fotos: FGE 

La detenida, estupefaciente, vehículo, comida y demás productos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien reunió los elementos de prueba suficientes para que, posteriormente, el juez de Control dictara auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y una multa por la cantidad de 80 UMAS, equivalente a ocho mil 299 pesos 20 centavos contra Andrea "R". 

