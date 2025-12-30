Mujer intentó robar $2,530 en mercancía

Como resultado de la oportuna presencia policial de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se efectuó el aseguramiento de una mujer que fue detectada saliendo con mercancía que no había pagado de una tienda Bodega Aurrera ubicada en la colonia Ricardo B. Anaya.

De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes municipales se encontraban en patrullajes sobre el cuadrante oriente como parte del operativo Escudo Urbano, cuando al circular sobre la avenida Ricardo B. Anaya una ciudadana les hizo señales de auxilio, deteniendo inmediatamente la unidad policial.

La mujer, se identificó como personal de la tienda con razón social Bodega Aurrera ubicada en Plaza Anaya, informando que momentos antes detectaron a una mujer que había ingresado en varias ocasiones al lugar, saliendo con mercancía sin pagar, estimando una afectación de 2,530 pesos en diversos productos.

Ante el señalamiento, los oficiales realizaron una revisión preventiva a los productos, confirmando que no contaban con ticket de pago. Por ello, se realizó la detención de Ana Lizbeth "N" de 39 años, quien finalmente fue presentada a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

